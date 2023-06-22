Müzik yasağı Muğla’da da kaldırıldı

Muğla’da Covid-19 salgını döneminde uygulamaya konulan 01.00’dan sonra müzik yasağı sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle Haziran 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00:00’da sona ereceğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs 2022’de müzik yayın saatini 01:00’e kadar uzatmıştı.

Yasağı eleştirenler muhafazakar bir yaşam tarzını dayattığı ve müzik sektörü çalışanlarına ekonomik zarar verdiği için kaldırılmasını istiyor.

Söz konusu yasak 21 Haziran’da Antalya’da kaldırılmış, 22 Haziran’da da İzmir’de ileriye alınmıştı.

‘Bilim dışı’ yasak kalktı

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, müzik yasağı Dünya Sağlık Örgütü’nce Covid-19 sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Buna göre, müzik yayınlarıyla ilgili uygulama normale döndü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgın gerekçesiyle uygulanan müzik yasağının bilim dışı olduğunu açıklamıştı.