Musk Twitter’la ilgili hedeflerinden birini gerçekleştirirse kendi takipçi sayısında büyük düşüş olabilir

Twitter’ın yeni sahibi Tesla CEO’su Elon Musk’ın spam bot adı verilen sahte hesapları kapatma planını gerçekleştirirse takipçilerinin yarısını kaybedebilir.

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Dünyanın en zengin iş insanı Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk kontrolündeki Twitter’a önümüzdeki dönemde birçok yenilik gelmesi bekleniyor.

Musk’ın mevcut takipçi sayısı 90 milyon. Geçen ay platformu satın almadan önceki takipçi sayısı ise 84,2 milyondu.

Sahte hesaplara savaş açmayı planladığını dile getiren Musk paylaştığı bir bir tweet’te “Twitter teklifimiz başarılı olursa, spam botlarını yeneceğiz veya denerken öleceğiz” demişti. Bunun ardından platformdaki tüm insanların kimliğinin doğrulanmasını isteyeceğini söyleyen başka bir tweet daha atmıştı.

Spam botlar gerçek insanların aktivitelerini taklit eden otomatik hesaplar. Yanlış bilgi yaymaktan para kazanma planları reklamları yapmaya farklı kötü işlevleri olabiliyor.

Time’ın denetleme aracı Spartoto’nun verilerine dayanarak aktardığına göre Musk’ın takipçilerinin yüzde 48’i sahte. Yani takipçilerinin neredeyse yarısı ‘ulaşılamayan ve hesabın tweet’lerini görmeyecek (spam, bot, propaganda vb. oldukları için veya artık Twitter’da aktif olmadıkları için)’ hesaplar.

SparkToro’nun bildirdiğine göre Musk, benzer büyüklükte takipçilere sahip hesapların ortalamasından (yüzde 41) yüzde 7 daha fazla sahte takipçiye sahip.

Musk’ın çılgın hedeflerinde olduğu gibi spam bot hesapları da ortadan kaldırması kolay olmayacak ancak başarılı olduğuna dair en iyi gösterge kendi takipçi sayısındaki büyük düşüş olacak.