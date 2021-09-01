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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’daki yangınlara ilişkin 15’ten fazla soruşturma açılmış

Muğla Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 15’in üzerinde soruşturma dosyası açıldığını ve soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Marmaris’teki yangından bir kare. Fotoğraf: DHA

Temmuz ayı sonunda başlayan orman yangınları Marmaris, Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan’ın aralarında bulunduğu ilçelerde yeşil alanların yok olmasına neden olmuş, günlerce söndürülememişti.


AA’nın haberine göre adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, adli tatilde acil adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yağcı, orman yangınlarına değindi: “Yangınlara ilişkin soruşturmaları çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecek. Muğla ve ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 15’in üzerinde soruşturma dosyası açıldı.”

Yağcı, geçen adli yılda başsavcılığa gelen 11 bin soruşturma dosyasının 10 bininin sonuçlandırıldığını vurgulayarak, ortalama sonuçlandırma süresinin 46 gün ile Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

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