Muğla ve Aydın’da orman yangınları

Aydın’ın Çine, Muğla’nın Yatağan ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı.

Aydın. (Fotoğraf: AA)

Çine’de Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren yedi arazöz ve büyükşehir belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına üç helikopter de destek veriyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos’ta başlayan orman yangını, Aydın’ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Yatağan’da ise Hisarardı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Twitter hesabı üzerinden Kargıcak mahallesi mevkisinde yangın çıktığını bildirdi.

“Tüm ekiplerin müdehalesi hızlı bir şekilde başladı” diye yazan Tokat, “Umarım büyümeden, bölgemize daha fazla zarar vermeden bir an önce söndürülecek” dedi.