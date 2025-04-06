Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Eminim Hollywood da izlemiştir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkmasıyla ilgili konuştu: “Eminim Hollywood (Amerikan ana akım film endüstrisi) da izlemiştir…”

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Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray maçında son düdüğün ardından Mourinho, Buruk’un burnunu sıkmış, müdahale sonrası Buruk kendisini yere bırakmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho’ya hareket nedeniyle üç maç ceza vermişti.

Mourinho hareketle ilgili ilk kez takımının 4-1 kazandığı Trabzonspor maçı sonrasındaki basın toplantısında konuştu. Portekizli teknik adam, soru üzerine şunu dedi:

“Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray’ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları.”