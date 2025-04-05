Derbi cezaları: Mourinho'ya üç maç

Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu.

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Türkiye Kupası’nda gergin geçen maçta son düdük sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkmış, Buruk kendisini yere bırakmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho’ya hareketi nedeniyle üç maç ceza verdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X‘ten aktardığına göre kurul, Buruk’un saldırı öncesindeki hareket ve söylemleri ‘tahrik’ kabul etti ve Mourinho’nun cezasında indirime gitti.

Diğer cezalarsa şöyle:

Fred üç maç

Mert Hakan Yandaş bir maç

Barış Alper Yılmaz bir maç

Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti dört maç

Sandro Zufic dört maç

Disipline ‘tedbirli’ sevk edilen Fred dört maçtan az ceza aldığı için kural gereği cezasını önümüzdeki yıl Türkiye Kupası maçlarında ya da transfer olduğu ülkede çekecek.

Ne olmuştu?

Çarşamba gecesi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ardından TFF, Fenerbahçe’yi ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ‘talimatlara aykırı hareket’ ve ‘beş futbolcusunun sarı kart, iki futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ten PFDK’ye sevk etmişti.

Galatasaray da ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ve ‘dört futbolcusunun sarı kart, iki futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti.

Teknik ekip ve futbolculardan disipline gönderilenler ve gönderilme nedenleriyse şöyleydi: