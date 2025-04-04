Bir 'zorunlu açıklama' da Galatasaray'dan

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yanıt geldi: “Allah kimseyi dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.”

Fenerbahçe-Galatasaray. Fotoğraf: AA

Çarşamba gecesi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmiş, gergin geçen maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sahada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkmıştı. Buruk müdahale sonrası yer kalmıştı.

Mourinho hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe dün ‘zorunlu açıklama’ yaparak Buruk’un hareketinin ‘planlı’ olduğunu öne sürmüş ve şu açıklamayı yapmıştı: “Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.”

Galatasaray da Fenerbahçe’ye ‘zorunlu açıklama’yla yanıt verdi:

“Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son sekiz aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir.

Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.

Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”