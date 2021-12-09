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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Moody’s kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu’nda, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 4 olarak vermişti.


Kuruluş, ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun ise 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye’deki enflasyon oranına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Kasım ayında yüzde 21,3 olan TÜFE’nin önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 25’e, hatta daha da yükseğe çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yılın sonunda TÜFE’nin yüzde 17-18 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklasa da bağımsız araştırma kurumları bu oranı yüzde 58,65 olarak veriyor.

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