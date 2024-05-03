‘Milliyet farkı’ faiziyle geri istenebilir

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, “Milliyet farkı adı altında farklı ücret durumunda kalan tüketiciler, ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir” dedi.

AA’ya konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Ergün Kılıç da “Otellerin ‘milliyet farkı’ adı altında ekstra ücret talep etmesi yasal değildir, tüketicilerin mal hizmetlerden eşit yararlanmasına aykırıdır ve ayrımcılıktır” dedi.

Turizm belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin ‘turizm tesislerini belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik’te belirlendiğini söyleyen Kılıç, buna göre milliyet ayrımına dayalı bir fiyatlandırma yapılamayacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Limak Lara Hotel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu anlayınca 120 avro (4 bin 172 lira) ‘milliyet farkı’ ücreti almıştı. Sosyal medyada tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek otele inceleme başlatmıştı. Otel durumu ‘dikkatsizlik’ olarak nitelemişti. Ancak otelin yıllardır müşterilerinden ‘milliyet farkı’ ücreti aldığı ortaya çıkmıştı. Otele 56 bin 694 lira ceza kesilmişti.