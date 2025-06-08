MHP'li vekil: Suriye'deki yabancı teröristlerin gönderilmesi için çaba sarf ediliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı “Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye’deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor” dedi.

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Kalaycı, Konya’da partisinin il binasındaki bayramlaşmaya katıldı. Konya milletvekili şunları söyledi:

* Terör, 50 yıla yakın Türkiye’nin en büyük sorunu ve ayağındaki en büyük pranga olmuştur. Genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesine karşılık, İmralı’daki terörist başının 27 Şubat’taki çağrısı ve 12 Mayıs’ta PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahları bırakma kararı aldığını hepiniz biliyorsunuz.

* Elbette bunun devamı gelecek. Şu anda silahların teslim edilmesi sürecini bekliyoruz. Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye’deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor.

* Bizim amacımız, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye’yi inşa etmektir.