Diken

Yaramazlara biraz batar!

MHP'li vekil: Suriye'deki yabancı teröristlerin gönderilmesi için çaba sarf ediliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı “Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye’deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Kalaycı, Konya’da partisinin il binasındaki bayramlaşmaya katıldı. Konya milletvekili şunları söyledi:


* Terör, 50 yıla yakın Türkiye’nin en büyük sorunu ve ayağındaki en büyük pranga olmuştur. Genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesine karşılık, İmralı’daki terörist başının 27 Şubat’taki çağrısı ve 12 Mayıs’ta PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahları bırakma kararı aldığını hepiniz biliyorsunuz.

* Elbette bunun devamı gelecek. Şu anda silahların teslim edilmesi sürecini bekliyoruz. Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye’deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor.

* Bizim amacımız, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye’yi inşa etmektir.

MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Terörsüz Türkiye için ortak bir akıl var artık

DEM Parti ile MHP arasında ‘kapsamlı fikir alışverişi’

PKK kongresine MHP’den ilk açıklama: Kan ve kin devri kapanmıştır

SON HABERLER

Yanlış 'tarafında' bu ısrar acep nedendir?

Gazeteciler de dildeki bütün kirlilikleri, yanlışları, dikenleri toplayıp tepe tepe kullanır. Bir yanlış, bir bozuk, bir iğrenç deyiş mi peyda oldu, bilin ki gazeteciler hemen kapıp baştacı eder onu. Yanlış kısa sürede yayılır, herkesin diline yapışır. ‘Tarafında’ bunlardan biridir.