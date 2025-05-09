PKK kongresine MHP'den ilk açıklama: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK’nın kongresini topladığını duyurmasının ardından MHP’den ilk açıklama geldi: “Devlet Bahçeli Bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır.”

Celal Adan. Fotoğraf: AA

PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’taki çağrısında şöyle demişti: “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

PKK bugün Öcalan’ın çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını, sonuçların çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” dendi.

TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan konuya ilişkin X hesabından şunları söyledi:

* Liderimiz Devlet Bahçeli bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır.

* Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.