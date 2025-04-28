PKK'dan 'kongre' açıklaması

PKK, Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısının görüşülüp karara bağlanacağı fesih kongresiyle ilgili açıklama yaptı: “Çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok.”

Fotoğraf: DEM Parti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istemişti.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atılmıştı.

DEM Parti heyeti geçen hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşmüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtmişti.

Bugün bir açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre PKK’nın açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

“Hareket ve halk olarak biz, önder Apo’nun 27 Şubat tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı tümüyle sahiplendik ve geçen iki aylık süre içinde de doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya çalıştık. 1 Mart ve Newroz açıklamalarımızda bu durumu ve tutumumuzu net bir biçimde ortaya koyduk.

AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen, bu açıklamalarda ifade ettiğimiz karar ve tutumu sürdürüyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz.

DEM Parti İmralı heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Önder Apo’nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok. Bu durumun değişmesini, Önder Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak herkesin dört gözle beklediği parti kongresini yönetir hale gelmesini diliyoruz.”



