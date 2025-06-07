MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Terörsüz Türkiye için ortak bir akıl var artık

MHP ile DEM Parti heyeti bayramlaştı. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için “Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle sayın cumhurbaşkanı desteklerini beyan ettiler. Ortak bir akıl var artık” dedi.

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MHP’nin genel merkezindeki bayramlaşmada Topcu, MHP MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet bulundu.

DEM Parti heyetiyse Van Milletvekili Zülküf Uçar, MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM üyesi Fatma Koçyiğit Öner’den oluştu.

Uçar, bayramların barış, demokrasi, kardeşliğin ve kucaklaşmanın sağlandığı süreçler olduğunu belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı konuşma ve 27 Şubat’ta yapılan çağrı sonrasında barışa dair güçlü bir iradenin açığa çıktığını söyledi.

Uçar, “Bu güçlü iradeyi sahiplenme noktasında DEM Parti olarak bizler de en temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu güçlü iradenin ortaya çıkması, toplumun da beklentisiydi. Bu iradeye toplum da sahip çıkıyor” dedi.

‘Ortak bir akıl var artık’

Uçar’ın ziyaret sonundaki “Umuyoruz ki bir sonraki bayrama Türkiye’ye, Türkiye’deki bütün halklara yeni bir bayramı kazandırabiliriz, buna hep birlikte ulaşabiliriz” sözleri üzerine Topcu şunları söyledi:

“Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle sayın cumhurbaşkanı (Tayyip Erdoğan) desteklerini beyan ettiler. Ortak bir akıl var artık. Bence bu işin çözüme ulaşacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz.”