Erdoğan, CHP kimseyle bayramlaşmadığı için üzülmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim” dedi.

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CHP, parti kararı doğrultusunda önceki Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Silivri cezaevindeki tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra şunları söylemişti:

“Ben bütün milletimizi Kurban Bayramı’nı kutluyorum, bize bayram gelmedi. Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Hepsinin, bütün milletimizin bayramı kutlu olsun.

Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın. Suçu olmadığı halde cezaevinde, iftiraya uğramış arkadaşlarını bırakıp da hiçbir genel başkanı böyle cezaevinden, hiçbir eşi cezaevinden, hiçbir evladı cezaevinden, masumları arkada bırakıp da ayrıldığı günleri kimseye yaşatmasın.”

Erdoğan bugün Kurban Bayram nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Bayramı tebrik eden cumhurbaşkanı, CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararına ilişkin şöyle konuştu:

* 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim.

* Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi ‘Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye’dir.