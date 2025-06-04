Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: CHP / X

Özel, bu akşam İstanbul Gaziosmanpaşa’daki mitingde konuşmuştu.

3 Haziran sabahı CHP’li beş belediye başkanının da bulunduğu 38 kişinin adliyeye sevki sırasında çekilen görüntülere tepki gösteren CHP lideri şunları söylemişti:

“Sert kayaya çarptın oğlum, Akın, sert kayaya çarptın. Aklınıza başınıza takının Akın, sert kayaya çarptın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız?

Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.

Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız.”

Özel hakkında ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma haberinin hemen ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da X’ten özetle şunları yazdı:

* Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

* Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

* Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir.