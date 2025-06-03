İBB soruşturmasında beşinci dalga: CHP'den emniyet görüntülerine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı dört ‘yolsuzluk’ soruşturmasında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 38 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltındakilerin emniyet önünde sıraya girmiş halde çekilen görüntülerine hem CHP hem de sosyal medyadaki kullanıcılar tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Cumartesi dört soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltı sayısı 38’e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında beş belediye başkanı da var:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan kişiler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Gözaltındaki kişilerin emniyetten sevk edildiği anların video ve fotoğraflarının paylaşılmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tepki gösterdi:

“Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak!”

Sosyal medyadaysa görüntülerin KCK operasyonları ve Ergenekon davalarını hatırlattığı yazıldı.

Bu arada gözaltındaki 38 kişiden 36’sının savcılık ifadesi tamamlandı, biri sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken, bir kişiyse tutuklandı.