Özel, Silivri'den nakillere tepkili: Eşinden, ailesinden, evladından ne istiyorsun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’ndeki 12 kişinin altı farklı şehre yollandığını belirterek “Bu kararları alanlara hiçbir şeyin garantisini vermiyorum, sadece adil yargılanma garantisi veriyorum” dedi.

Fotoğraf: CHP / X

CHP lideri, bazı belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’de ziyaret etti.

Özel, İmamoğlu ve belediye başkanlarıyla bayramlaştıklarını, İmamoğlu’nun 3 Haziran’daki yaş gününü kutladıklarını belirterek özetle şunları söyledi:

’12 arkadaşımız altı farklı şehre yollandı’

* Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya kimi İzmir’e kimi Kocaeli’ne kimi Edirne’ye Tekirdağ’a derken altı farklı şehre yollandılar. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık buradan alındı ve İzmir’e yollandı. Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi altı saat mesafedeler.

* Nasıl olacak bu aile görüşleri? Bugüne kadar 30’a yakın arkadaşımız kimi Bandırma’da kimi Eskişehir’de ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanılıyor. FETÖ’cüler ne zulümler yaptı burada bu kadarını yapmadılar, bunu yapmadılar, buna tenezzül etmediler. Mehmet Murat Çalık’ın evladından, eşinden, annesinden ne istiyorsun?

‘Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum’

* Tek taahüdümüz bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, annesi, babası bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Ama bu zülüm edenlere bu kararları alanlara, bu kararları onlara aldıran kötü akla uygulayanlara yapanlara onlara hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum.

* Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. ‘Özgür Özel tehdit mi ediyor?’ Yok tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler.

* Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmaması için enerjimi, inancımı asla eksiltemez. Bunu bilin. Bunu bilsinler. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden.