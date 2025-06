Tutuklu Beylikdüzü belediye başkanı Çalık: İzmir'e naklediliyorum, vicdani değil

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık “İzmir’e naklediliyorum. Bu karar vicdani değildir” dedi.

Fotoğraf: Murat Çelik / X

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok siyasi tutuklanmıştı.

Çalık da ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘irtikap’ suçlarından sevk edildiği hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı Çalık’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Silivri cezaevinde bulunan Çalık X hesabından İzmir’e nakledildiğini şöyle duyurdu:

* İzmir’e naklediliyorum.

* Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri’de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir.

* Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye’nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır. Asla ama asla yılmayacağım.