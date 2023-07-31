Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık gelecek haftaya kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece, diğer bölgelerdeyse 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

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AA’ya konuşan Macit, hafta ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığındaki artışın devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerdeyse 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren hava tahmin uzmanı, şöyle devam etti: “Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.”

Macit, üç büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin “Ankara’da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yaklaşık 40, İstanbul’da 34, İzmir’de 36, Antalya’da da 34 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Antalya’da yüksek nem olacağından hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak” dedi.