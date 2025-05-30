Metropoll anketlerinin analizi: 'Kılıçdaroğlu en zayıf halkaydı'

Metropoll Araştırma, Aralık 2020’den Mart 2023’e kadar olası cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı potansiyel oylarını gösteren zaman grafiklerini derledi.

Veriler, üç olası aday arasında en düşük oyu Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığını ortaya koydu.

Siyaset bilimci akademisyen Prof. Dr. İhsan Dağı da tabloyu, “En zayıf halka Kılıçdaroğlu’ydu” diye yorumladı.

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Mayıs 2023’teki seçimi Tayyip Erdoğan kazanmıştı. İkinci tura gidilen seçimde dönemin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82’de kalmıştı.

Metropoll’ün verilerinde Kılıçdaroğlu dışında, Erdoğan’la kıyaslanan olası adaylar şunlar:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş

Siyaset bilimci akademisyen Prof. Dr. İhsan Dağı tabloyu şöyle yorumladı: “Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci yılında Metropol’ün açıkladığı 2020-2023 arasında 20’yi aşkın anket verisi muhalefetin potansiyel adayları arasında en zayıf halkanın Kılıçdaroğlu olduğunu net gösteriyor. Muhtemelen bu veriler KK’nın da masasında vardı, ama riske girdi ve şimdi…”