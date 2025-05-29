Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Savaş, kurultayda ‘delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı’nı savunmuştu.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu, Mengü ve Gülsunar hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamasıyla suç duyurusu dilekçesi hazırlattı. Kurultayın yargı süreci üstünden kendisine ifadeleri nedeniyle hazırlanan dilekçeyi avukatı Ankara başsavcılığına sundu.