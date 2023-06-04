Metin Akpınar’dan Merve Dizdar’ı eleştirenlere: Türkiye’de 10 senedir dört bin kadın öldürüldü

Sanatçı Metin Akpınar, Cannes Film Festivali’ndeki ödül konuşmasından dolayı oyuncu Merve Dizdar’ı eleştirilmesine “10 senedir Türkiye’de dört bin kadın öldürüldü. Merve mi haksız?” sözleriyle karşı çıktı.

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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Dizdar, ödül konuşmasında şunları demişti:

“Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

Dizdar’ın konuşması iktidar kanadının tepkisini çekmiş ve hedef haline getirilmişti.

Reuters, Türkiye’de hedefe konulan Dizdar’ın ülkeye dönüşünü “Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla haberleştirmişti.

Kadir İnanır‘ın ardından Metin Akpınar da Dizdar’ı eleştirenlere tepki gösterdi.

Kültür ihtilali yapmak lazım

Akpınar, Kafa TV Youtube programında Dizdar’ın ‘sözlerinde haksız olmadığını’ söyledi.

“Çok ciddi bir kültür ihtilali yapmak lazım” diyen Akpınar şunları dedi:

“10 senedir Türkiye’de dört bin kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Türkiye’de kadınların insan olup olmadığı konuşuldu, kız çocuklarının öldürülmesini yaşadık biz bunlar milli beyin formatlarında hala var ve bunun yıkılması lazım. Çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali müthiş bir şey yapmak lazım. Yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. 1938’de güneş battı, o günden beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz.”