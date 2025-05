Messi en sevdiği golünü açıkladı: Refik Anadol sanat eserine dönüştürecek

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kariyerinde en sevdiği golün Barcelona forması giyerken 2009’da Manchester United’a attığı kafa golü olduğunu söyledi.

Messi ve yeni medya sanatçısı Refik Anadol ‘A Goal in Life’ projesi için bir araya geldi.

Messi’nin 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a attığı gol, Refik Anadol imzasıyla sanat eserine dönüştürülecek.

Arjantinli futbolcu bu golü seçme nedenini şöyle açıkladı: “Gerçekleştiği an, ifade ettiği anlam ve unutulmaz bir yılı taçlandırması nedeniylebenim için en anlamlı gol Manchester United’a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde attığım kafa golü.”

Eser, New York’taki Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak ve tüm gelirler hayır kurumlarına dağıtılacak.

Messi ve Anadol imzası taşıyacak eser, 11 Haziran’da Christie’s müzayede evinde tanıtılacak ve müzayede 25 Temmuz’da sona erecek.

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



