Memur-Sen, memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 10 refah payı istiyor

Memur-Sen 2025’in ilk altı ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istiyor.

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Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bakanlık önünde sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını söyledi.

“Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin” diyen Yalçın, memurların vergi oranının yüzde 15’e sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

Yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu savunan memurlar, kanunun değiştirilmesini istiyor.

Yalçın, “Değişimden ve dönüşümden korkulmamalı, adil toplu sözleşme düzeninin önü açılmalıdır” dedi.