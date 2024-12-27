Devlet Memurları Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Gelir İdaresi Başkanlığı

Kanuna göre sekiz yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli oldu.

Yabancı ülkelerin resmi kurumları ve cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara da aylıksız izin verilebilecek.

Memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve iki defadan fazla olmamak kaydıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına, başvurmalarını takiben en geç üç ay içinde atanacak.

Altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur eşlerine, bu durumun her yıl kuruma belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Kanunla, Vergi Usul Kanunu’nun ‘Mücbir Sebeplerde Gecikme’ hükmünde değişikliğe gidildi.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak.

Mücbir sebep, bu durumun oluştuğu ayı izleyen üçüncü ayın son günü itibarıyla bitmiş sayılacak.

Bakanlık, bu süreyi 18’inci ayın sonunu geçmemek kaydıyla uzatabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.