Melek Mosso kendisine sarılmak isteyen belediye başkanını uyardı: Sonra sıkıntı olmasın

Şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’nde sahne aldığı sırada kendisine sarılmak isteyen belediye başkanı Nabi Tepe’ye “Sonra sıkıntı olmasın” diyerek karşılık verdi.
Tekirdağ’da, Uluslararası Kiraz Festivali’nde Melek Mosso’nun konserini iptal etmediği ve sahnede sarıldığı için AKP’li trollerin hedefine giren Süleymanpaşa Belediyesi başkanı Cüneyt Yüksel istifa etmişti.
AKP’li başkanı ‘koltuğundan eden’ konserin ardından Mosso bu kez de Muratlı ilçesinde düzenlenen 43’üncü Hıdırellez Şenlikleri’nde sahne aldı.
Konserin ardından CHP’li Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, sahneye çıkarak Melek Mosso’ya çiçek verdi.
Tepe’nin çiçeği vermesinin ardından, ‘Sarılalım mı?’ demesi üzerine Mosso, ‘Sonra sıkıntı olmasın’ diyerek AKP’li başkanı hatırlattı.
Daha sonra Mosso ve Tepe birbirlerine sarıldı.