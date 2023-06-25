Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melek Mosso kendisine sarılmak isteyen belediye başkanını uyardı: Sonra sıkıntı olmasın

Şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’nde sahne aldığı sırada kendisine sarılmak isteyen belediye başkanı Nabi Tepe’ye “Sonra sıkıntı olmasın” diyerek karşılık verdi.

Fotoğraf: Twitter

Tekirdağ’da, Uluslararası Kiraz Festivali’nde Melek Mosso’nun konserini iptal etmediği ve sahnede sarıldığı için AKP’li trollerin hedefine giren Süleymanpaşa Belediyesi başkanı Cüneyt Yüksel istifa etmişti.


AKP’li başkanı ‘koltuğundan eden’ konserin ardından Mosso bu kez de Muratlı ilçesinde düzenlenen 43’üncü Hıdırellez Şenlikleri’nde sahne aldı.

Konserin ardından CHP’li Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, sahneye çıkarak Melek Mosso’ya çiçek verdi.

Tepe’nin çiçeği vermesinin ardından, ‘Sarılalım mı?’ demesi üzerine Mosso, ‘Sonra sıkıntı olmasın’ diyerek AKP’li başkanı hatırlattı.

Daha sonra Mosso ve Tepe birbirlerine sarıldı.

Melek Mosso konseri AKP’li başkanı koltuğundan etti

Melek Mosso konserini ‘iptal etmeyen’ AKP’li başkan trollerin hedefinde

Melek Mosso hedefte: ‘Konserleri iptal edilsin’ baskısı

SON HABERLER

Dünya, ‘Turkey’den vazgeçememiş

‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ isminin kullanılması talebi birçok ülkede karşılık görmedi. Bunlar arasında ABD, Rusya, Katar gibi ülkeler var.

İstanbul’da metro seferlerine ‘Onur Yürüyüşü’ düzenlemesi

İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi. İstanbul LGBTİ+ Komitesi, […]