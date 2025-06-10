MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alacak: Beş ildeki sözlü sınav duyurusu yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayınladı.

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Bakanlığın açıklamasına göre sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak ve şu illerde yapılacak:

Ankara

Bursa

Erzurum

İstanbul

Konya

Sözlü sınav yapılacak her alan için bir ilin belirlendiği sınav kapsamında tüm adaylar alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak. Sınav giriş belgeleri 13 Haziran’da ‘meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak ve adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Adaylar sınava, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesiyle geçerli kimlik belgeleri olan nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaportla girebilecek, bunun dışındaki kurum kimlik kartı ve benzeri belgeler geçerli sayılmayacak.

60 ve üzerinde puan alanlar başarılı

Adayların verdikleri cevaplar ‘Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu’yla puanlanacak. Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak, adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı.

Sınav sonuçlarına bakanlığın ‘eitiraz.meb.gov.tr’ internet adresi üzerinden itiraz edilebilecek.

Duyuruya ilişkin tüm detaylar şu linkte.