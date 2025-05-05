15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için son başvuru bugün

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün saat 16:00’da sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı duyurusuna göre 21 Nisan’da başlayan başvurular bugün saat 16:00’ya kadar sürecek.
Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs’ta ‘www.meb.gov.tr’ adresinden ilan edilecek.
Seçilen adayların, 2024’te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS), ‘KPSSP10’, ‘KPSSP121’ ve ‘KPSSP120’den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.
‘KPSSP121’ puan türüyle değerlendirilecek alanlar şunlar:
- Türkçe
- İlköğretim Matematik
- Fen Bilimleri
- Sosyal Bilgiler
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Coğrafya
- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- İngilizce
- Rehberlik
- Okul öncesi
- Sınıf öğretmenliği
- Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Adaylar, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlaraysa KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuru yapabilecek. Başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlenecek. Bu nedenle adaylar sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih yapmayacak.
Sözlü sınavın yapılacağı sınav merkezi ve tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
Adaylar, ön başvurularını, ‘ilkatama.meb.gov.tr’ adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.
13 Temmuz’daki Akademiye Giriş Sınavı’nın sonuçlarının ilanından sonra Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları açıklanacak.