15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş dağılımı belirlendi

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
En fazla atama yapılacak ilk beş branş şöyle:
- 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği
- 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği
- 1,802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği
- 1,321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği
- 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği
Başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.