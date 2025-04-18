15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş dağılımı belirlendi

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

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En fazla atama yapılacak ilk beş branş şöyle:

4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği

3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği

1,802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği

1,321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği

757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği

Başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.