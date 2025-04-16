Öğretmen atama takvimi açıklandı

15 bini sözleşmeli 25 bin öğretmen alımıyla ilgili takvim açıklandı.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre başvurular 21 Nisan-5 Mayıs 2025 arasında alınacak. Sözleşmeli 15 bin alımla ilgili şu açıklama yapıldı:

“2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Kalan 10 bin kişilik atama içinse şöyle dendi: “Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.”