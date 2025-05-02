Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM veya bakanlığa posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları hakkındaki unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeyleri bilgilerine Resmi Gazete’de yer alan ilandan ulaşılabilir.

Sürekli işçi alımı

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre 3 bin 170 temizlik görevlisi 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve altı aşçı istihdam edilecek.

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr’, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘yhgm.saglik.gov.tr’ ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr’ adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr’ adresinden 5-9 Mayıs tarihlerinde online olarak yapılacak.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.