MEB'in seçtiği okullarda beşinci sınıfta 14 saat İngilizce, iki saat Almanca dersi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni ders çizelgesine göre gelecek yıl uygun görülen okullarda beşinci sınıfta haftalık 14 saat İngilizce, iki saat Almanca dersi verilecek.

Fotoğraf: AA

MEB yabancı dil ders saatlerinin arttığı, İngilizcenin yanında Almanca eğitiminin de verildiği ‘Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’nin uygulandığı okul sayısının artırılması için başvuru ve uygulama kılavuzu hazırladı.

Kılavuz kapsamında modeli uygulamak isteyen okulların başvuruları alındı. Uygun görülen okullar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Sonuçlar 18 Temmuz’a kadar ilan edilecek.

Gelecek yıldan itibaren bu okullardaki öğrencilere, beşinci sınıfta haftalık 14, altıncı sınıfta sekiz, yedinci sınıfta yedi, sekizinci sınıftaysa beş saat İngilizce dersi verilecek.

İkinci yabancı dil olarak Almanca dersi tüm sınıf seviyelerinde haftada iki saat işlenecek.