Masada son dans: Aday konuşuluyor 

İlk toplantısını 12 Şubat 2022’de yapan, süreç içinde ‘millet ittifakı’ adını alan ‘altılı masa’ son toplantısına başladı. Gündem ortak cumhurbaşkanı adayı, ortak milletvekili listeleri ve geçiş sürecinin yol haritası.

Millet ittifakı partileri cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandı. (CHP)

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplantılarının sonuncusu Saadet Partisi genel merkezinde yapılıyor. Liderler tam yetkiyle masada.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği toplantının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Adaylık için masadaki en olası isim CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu. Gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dile getireceği itirazlarda.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Liderler arası baş başa görüşmelerin ardından CHP ve İYİ Parti kanadından farklı bilgiler gelmişti. CHP kanadı pürüzlerin giderildiğini söylerken İYİ Parti kanadı ise son sözün masada söyleneceğinin altını çizmişti.

Toplantı öncesi kulislere yansıyan bilgilere göre aday isminin belirlenmesi beklenirken, kamuoyuna açıklanması için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini ilan etmesi beklenecek.