Marihuanalı Haribo skandalı: Hollanda'da bir çocuk komaya girdi

Hollanda’da marihuanalı Haribo yiyen bir çocuk komaya girdi.

Fotoğraf: Haribo

Geçen hafta kola şişesi şeklindeki ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı şekerlemeyi yiyen kişiler arasında baş dönmesi ve kötü hissetme gibi şikayetlerin artmasıyla skandal ortaya çıkmıştı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), birçok kişinin durumu hem kendilerine hem de polise bildirdiğini açıklamıştı. Şu ana kadar kaç kişinin bu şekerlemeden etkilendiği belirtilmedi.

Le Parisien’in haberine göre Hollanda’da bir çocuk Haribo yedikten sonra komaya girdi. Aynı şekerlemeden yiyen başka bir çocuk da Almelo kentinde hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Haribo konuya ilişkin açıklamasında çocukların iyileştiğini belirterek yetkililere soruşturmada destek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Ne olmuştu?

Haribo, marihuana bulaştığı belirlenen Ocak 2026 son kullanma tarihli ve ‘L341-4002307906’ kodlu ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı kiloluk paketlerini Hollanda’da geri çağırmıştı.

Fotoğraf: Haribo

Üretici firma, tüketicilerden bu paketleri satın aldıkları mağazaya değil, doğrudan şirkete göndermelerini istedi. Haribo, iade edilen ürünlerin bedelini tüketicilere geri ödeyecek. Şirket, diğer boyutlardaki kola şekerlemelerinin ve diğer Haribo ürünlerinin güvenle tüketilebileceğini bildirdi.

Hollanda’dan sonra Belçika’da da esrar şüphesiyle ürünler geri çağrıldı.

Belçika gıda ajansı FAVV-AFSCA’nın açıklamasına göre ünlü şekerleme üreticisi Haribo, Hollanda’daki bazı paketlerde marihuana tespit edilmesinin ardından ülkedeki bir kiloluk ‘Happy Cola F!ZZ’ paketlerinin raflardan toplatılması kararını aldı.

Belçika’daki geri çağırma daha önce Hollanda’da da toplatılan L341-4002307906 üretim kodlu kola aromalı büyük şeker paketleriyle ilgili.

Yetkililer, geri çağrılan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu. Şekerlerin yanlışlıkla yenilmesi halinde vatandaşların derhal aile hekimine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Fotoğraf: Pexels

Uyuşturucu çeteleri mi?

Hollanda’nın Lahey kentinde 2023’te bir grup çocuk, marihuananın aktif maddesi THC içeren şekerlemeler yedikten sonra rahatsızlanmıştı.

Hollanda medyasına göre uyuşturucu çeteleri, yaşadışı ticaretlerini gizlemek için giderek daha fazla şeker kullanıyor.

Geçen yıl Almelo kentindeki operasyon sırasında uyuşturucu satıcılarının marihuana ve diğer maddeleri enjekte ettiği saptanmıştı.