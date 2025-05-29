Şekerlemeden marihuana çıktı!

Hollanda’da şekerleme markası Haribo’nun bazı ürünlerini tüketen bazı çocuk ve yetişkinler rahatsızlandı. Rahatsızlığa şekerlemedeki marihuananın yol açtığı saptandı.

Fotoğraf: Reuters

Durum, kola şişesi şeklindeki ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı şekerlemeyi yiyen kişiler arasında baş dönmesi ve kötü hissetme gibi şikâyetlerin artmasıyla ortaya çıktı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), birçok kişinin durumu hem kendilerine hem de polise bildirdiğini açıkladı. Şu ana kadar kaç kişinin bu şekerlemeden etkilendiği belirtilmedi.

Testler sonucunda bazı şekerlemelerde marihuana bulunduğu netleşti. Ancak maddenin ürünlere nasıl karıştığı bilinmiyor. Polis soruşturma başlattı. İçinde marihuana bulunan ürün sayısı da henüz belirlenemedi.

Haribo eyleme geçti

Haribo, marihuana bulaştığı belirlenen Ocak 2026 son kullanma tarihli ve ‘L341-4002307906’ kodlu ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı kiloluk paketlerini geri çağırdı.

Üretici firma, tüketicilerden bu paketleri satın aldıkları mağazaya değil, doğrudan şirkete göndermelerini istedi. Haribo, iade edilen ürünlerin bedelini tüketicilere geri ödeyecek.

Şirket, diğer boyutlardaki kola şekerlemelerinin ve diğer Haribo ürünlerinin güvenle tüketilebileceğini bildirdi.

Uyuşturucu çeteleri mi?

Hollanda’nın Lahey kentinde 2023’te bir grup çocuk, marihuananın aktif maddesi THC içeren şekerlemeler yedikten sonra rahatsızlanmıştı.

Hollanda medyasına göre, uyuşturucu çeteleri, yaşadışı ticaretlerini gizlemek için giderek daha fazla şeker kullanıyor.

Geçen yıl Almelo kentindeki operasyon sırasında uyuşturucu satıcılarının marihuana ve diğer maddeleri enjekte ettiği saptanmıştı.