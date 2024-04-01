Almanya'da marihuana kullanımı bugün itibariyle yasal

Almanya, 1 Nisan itibariyle marihuana kullanımını kısmen suç olmaktan çıkardı.

Cannabis bitkisi / AA

Haber birçok kişi tarafından heyecanla karşılansa da, polis sendikaları gerçek dünyadaki zararlarına karşı halkı uyarmaya devam ediyor.

Yeni kurallara göre 1 Nisan’dan itibaren 18 yaş üstü kişiler halka açık yerlerde 25 grama kadar marihuana bulundurabilecek, yetişkinler hane başına en fazla üç bitki yetiştirebilecek ama okulların, spor merkezlerinin görüş alanı içinde veya ‘yaya bölgelerinde’ 00:00 ve 20:00 saatleri arasında sigara içilmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca 1 Temmuz’dan itibarense 500’e kadar üyesi olan yetiştirici dernekleri veya sosyal kulüpler kurulabilecek, üyeler 18 yaşın üzerinde olacak ve Almanya’da ikamet edecek, kulüpler marihuana kar amacı gütmeyen bir temelde yetiştirebilecek ve dağıtabilecek.

Ancak bu yerlerin Hollanda’da çok tartışılan ünlü Amsterdam tarzı marihuana kulüpleri gibi olmayacağı söyleniyor. Almanya’daki kar amacı gütmeyen kulüplerin, ülkenin liberal yasalarından yararlanmak için akın edecek turist dalgasını durdurmak amacıyla yalnızca Almanya’da yaşayan insanlara yönelik olması planlanıyor.

Polis ve doktorlar endişeli

Mevzuatta pek çok karışıklığın olması nedeniyle bir çok insan Almanya için bunun bir ‘kaos dönemi’ olacağını düşünüyor. Alman Polis Birliği Gewerkschaft der Polizei’den (GdP) Alexander Poitz “Karaborsanın güçleneceğini düşünüyoruz” diyor. Poitz, evde marihuana yetiştirmenin azim ve özen gerektirdiği ve marijuana kulüplerinin faaliyete geçmesinin aylar alacağı göz önüne alındığında talebin hızla yasal arzı geride bırakacağına inanıyor. Suç ağlarının bu kulüplere sızma olasılığının yüksekliğinin de üzerinden gelinmesi gereken devasa bir sorun olduğunu söylüyor. Ayrıca bir kişinin düzinelerce sigaraya yetebilecek 25 grama kadar esrar taşıyabilmesi durumunda polisin tüketici ile satıcı arasındaki farkı nasıl anlayacağı sorununa da değiniyor.

Durumla ilgili sadece polis de endişeli değil. Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) gibi gruplar, marijuananın bağımlılık yaratabileceği ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişeleniyor. CPME Başkan Yardımcısı Ray Walley, yeni kararların özellikle gençler arasında kullanımı ve sağlıkla ilgili zararları artıracağını söylüyor. Marihuana kullanımı 18 yaş altına yasak olsa da gençlerin uyuşturucu satıcılarına başvuracağını düşünüyor.

Tüm bu tartışmalar Almanya’da tipik olarak muhafazakarlarla özgürlükçüleri karşı karşıya getirse de genel olarak herkes kararın topluma nasıl yansıyacağı konusunu merak ediyor.