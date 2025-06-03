Marihuanalı Haribo skandalı büyüyor: Belçika da şekerlemeleri geri çağırdı

Hollanda’da bazı Haribo ürünlerini tüketenler rahatsızlanmış, şekerlemelerde marihuana tespit edilmişti. Belçika da ürünleri marihuana şüphesiyle geri çağırdı.

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Durum geçen hafta kola şişesi şeklindeki ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı şekerlemeyi yiyen kişiler arasında baş dönmesi ve kötü hissetme gibi şikâyetlerin artmasıyla ortaya çıkmıştı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), birçok kişinin durumu hem kendilerine hem de polise bildirdiğini açıklamıştı. Şu ana kadar kaç kişinin bu şekerlemeden etkilendiği belirtilmedi.

Haribo, marihuana bulaştığı belirlenen Ocak 2026 son kullanma tarihli ve ‘L341-4002307906’ kodlu ‘Happy Cola F!ZZ’ adlı kiloluk paketlerini Hollanda’da geri çağırmıştı.

Üretici firma, tüketicilerden bu paketleri satın aldıkları mağazaya değil, doğrudan şirkete göndermelerini istedi. Haribo, iade edilen ürünlerin bedelini tüketicilere geri ödeyecek. Şirket, diğer boyutlardaki kola şekerlemelerinin ve diğer Haribo ürünlerinin güvenle tüketilebileceğini bildirdi.

Euronews’ün haberine göre Hollanda’dan sonra Belçika’da da esrar şüphesiyle ürünler geri çağrıldı.

Belçika gıda ajansı FAVV-AFSCA’nın açıklamasına göre ünlü şekerleme üreticisi Haribo, Hollanda’daki bazı paketlerde marihuana tespit edilmesinin ardından ülkedeki bir kiloluk ‘Happy Cola F!ZZ’ paketlerinin raflardan toplatılması kararını aldı.

Belçika’daki geri çağırma daha önce Hollanda’da da toplatılan L341-4002307906 üretim kodlu kola aromalı büyük şeker paketleriyle ilgili.

Yetkililer, geri çağrılan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu. Şekerlerin yanlışlıkla yenilmesi halinde vatandaşların derhal aile hekimine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Uyuşturucu çeteleri mi?

Hollanda’nın Lahey kentinde 2023’te bir grup çocuk, marihuananın aktif maddesi THC içeren şekerlemeler yedikten sonra rahatsızlanmıştı.

Hollanda medyasına göre uyuşturucu çeteleri, yaşadışı ticaretlerini gizlemek için giderek daha fazla şeker kullanıyor.

Geçen yıl Almelo kentindeki operasyon sırasında uyuşturucu satıcılarının marihuana ve diğer maddeleri enjekte ettiği saptanmıştı.