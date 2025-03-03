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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya cumhurbaşkanına göre marihuana yasallaşmalı: Şiddeti körüklüyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongre’den marihuananın yasallaştırılmasını istedi.

Gustavo Petro. Fotoğraf: AA

Petro, X’te marihuana kullanımının serbest bırakılması halinde ülkede şiddetin azalacağını savunarak şunları söyledi:


“Kolombiya Kongresi’nden marihuananın yasallaştırılmasını ve bu ürünün şiddetten arındırılmasını istiyorum. Kolombiya’da marihuananın yasaklanması yalnızca şiddeti körüklüyor.”

Uyuşturucu kartelleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Petro, “Bugün Pablo Escobar’ın dönemine kıyasla çok daha güçlü karteller var. Mafya örgütlerinin güçlenmesi, yasağın ve alternatif önlemlerin yokluğunun başarısızlığını gösteriyor” dedi.

Petro, koka yaprağının yalnızca kokain üretimi için değil, başka amaçlarla kullanımının da yasaklanmasına son verilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Hükümetim, kokainle mücadelede tüm ülkelerle tam işbirliği içinde olmaya devam edecektir. Çabalarımızı büyük sevkiyatlara ve küresel düzeyde üst düzey kokain ve kara para aklama patronlarına odaklıyoruz ve odaklamaya devam edeceğiz.”

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