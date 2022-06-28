Araştırma: Marihuana kullanımı hastaneye ve acil servise kaldırılma riskini artırıyor

Marihuana kullanımın yasal olduğu Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre ‘içiciler‘in herhangi bir sebepten hastaneye kaldırılma ya da acil serviste tedavi görme riski daha fazla.

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Araştırmanın yazarı Toronto Üniversitesi’nden Nicholas Vozoris marihuana kullanımının ‘sanıldığı’ kadar zararsız ve güvenli olmadığını vurgulayarak “Çalışmamız bu maddenin kullanımının acil servise gitme ve hastaneye yatırılma anlamında çok ciddi negatif sonuçları olduğunu gösterdi” dedi.

BMJ Open Respiratory Research dergisinde yayınlanan araştırma Ontario eyaletinde yaşayan 12-65 yaş aralığındaki 30 binin üzerinde kişinin altı yıllık bir süreçteki sağlık kayıtlarını inceledi.

Marihuana kullanmayanlara kıyasla kullananların hastaneye yatma ya da acil servise başvurma ihtimallerinin yüzde 22 daha fazla olduğu görüldü.

Elde edilen bulgular yasa dışı uyuşturucu kullanımı, içki tüketimi ve sigara kullanımı gibi 30 başka faktörler hesaba katıldığında dahi değişmedi.

Vozoris verdiği bilgiye göre fiziksel yaralanmaların acil ve normal servisleri ziyarette başlıca neden olduğunu hemen ardından solunum nedeniyle başvuranlar geliyor.

CNN’e konuşan Vozoris dünyada marihuana kullanımın arttığına dikkat çekerek “Araştırmamızın sonuçları kamu, sağlık çalışanları ve siyasi liderler için uyarı niteliğinde” dedi.

Marihuana kullanımı bazı ABD eyaletleri, Kanada, bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kimi ülkelerde yasal. Sınırlı miktarda bulundurulması ve yasal satış noktalarından satın alınmasına izin veriliyor.