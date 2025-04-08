Mahmut Tanal'ın tutuklu öğrenciler için bakanlık önünde kurduğu çadır kaldırıldı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu ve burada yarına kadar ‘özgürlük ve adalet’ nöbeti tutacağını söyledi.

Çadır kısa süre sonra polis müdahalesiyle kaldırıldı.

Fotoğraflar: X / @MTanal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18-22 arasında değişen çoğunluğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı bugün İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurdu.

Vekil Mahmut Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için Adalet Bakanlığı önüne giderek çadır kurdu. X hesabından “Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim” yazdı.

Tanal ayrıca çadırının yanına bir iskemleyle bazı hukuk kitapları getirdiğini, bunlar arasında Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu, Anayasa Hukuku ve gösteri hakkı konusunda bir derleme olduğunu söyledi.

Polis müdahale etti

Tanal’ın kurduğu çadır polislerce kaldırıldı.

Tanal, polislerin müdahalesi sırasında ‘onlar çekti ben çektim’ diye anlatarak çadırının kırıldığını söyledi. Ayrıca getirdiği iskemlenin üzerinde sabaha kadar oturacağını, yağmur yağsa da aynı yerde duracağını belirtti.