CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Gençler beni yeni keşfetti, ilgi bu sebeple olabilir” dedi.

Mahmut Tanal oy çuvallarının üzerinde uzanıyor. Fotoğraf: X

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış, ardından İBB’nin bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere 81 ilde eylemler başlamıştı.

Bu eylemler ve protestolarda en çok dikkat çeken isim Mahmut Tanal oldu. Çağlayan Adliyesi’nde yıkmaya çalıştığı barikatlar, Saraçhane’de öğrencileri savunması, ODTÜ’de boy göstermesi onu gençler arasında popüleştirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy çuvallarının üzerine yatmasından Akbelen direnişinde jandarma kovalamasına kadar Meclis konuşmaları dahil hakkında birçok video paylaşıldı.

Tanal, son günlerde artan bu ilgiyi BBC Türkçe‘ye şöyle değerlendirdi:

“Ben beş dönemdir milletvekiliyim, hep aynı çizgideydim. Gençler beni yeni keşfetti, ilgi bu sebeple olabilir. Ben insan hakları aktivistiyim. Bir mağduriyetin olduğu yerde cinsiyet, felsefi düşünce, renk, ırk farkı olmadan pusulam adalettir. Bundan kaynaklanıyor.”