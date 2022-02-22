Mahkeme geç de olsa Assos’taki ‘kıyım’a ‘Dur’ dedi

Çanakkale 2’nci İdari Mahkemesi, Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle ‘ıslah çalışması’ adı altındaki ‘kıyım’a ‘Dur’ dedi.

Karardan sonra bölge halkı “Geç olsa da sevinçliyiz” dedi.

‘Islah’ çalışmasından öncesi ve sonrası / Fotoğraf: Kazdağı Koruma

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ‘kayaların risk oluşturduğuna’ ilişkin raporundan sonra Çanakkale Valiliği ‘kayaların güvenli hale getirilmesi için’ ihaleye çıkmıştı. ‘Kaya ıslah projesi’ kapsamında bölgedeki doğal doku kısmen yok olmuştu.

1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanında ortaya çıkan büyük yıkımdan sonra Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, antik limandan Behramkale Köyü’ne kadar uzanan alanın tamamının 1’inci derece arkeolojik sit ve yer

yer de 1’inci derece doğal sit alanı, Antik Limanın bulunduğu bölgenin ise arkeolojik kentsel sit alanı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘ıslah’ kararının yönetmeliğe aykırı olduğu belirtilen kararda ‘afet durumlarında 1’inci derece sit alanlarında zemine en az müdahale edilmesi gerektiği, kararda süre bulunmadığı, bilim kurulu oluşturulmadan karar verildiği’ gerekçeleriyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin açıklaması şöyle: “Mahkemenin verdiği bu karar en başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır. Can ve mal güvenliği tabii ki hepimiz için önemlidir. Bilimsel yaklaşımla, daha az müdahale ile gerekli önlemler alınabilecekken Assos Antik Limanı’nda yanlış ve telafisi oldukça güç bir müdahale gerçekleşmiş ve amacın dışına çıkılarak Assos’un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir. Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır.

Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için konusunda uzman bilirkişilerce ‘durum tespiti’ yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bölge halkımızın, köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an önce turizme açılmasını istemekteyiz. Diğer yandan Assos’un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki turizmin de değeri kalmayacaktır. Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve uygulamalar acilen yerine getirilmelidir.”