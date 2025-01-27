Lübnan ile İsrail ateşkes anlaşmasını üç hafta daha uzattı

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık üç hafta daha uzatıldığını duyurdu.

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Konuya ilişkin Beyaz Saray açıklaması şöyle:

“ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025’e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.”

Söz konusu metinde ayrıca Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023’ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelerin başlayacağı belirtildi.

Lübnan’la yapılan ateşkese rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te yerel saatle 04:00’te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca İsrail’in 26 Ocak’a kadar Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması ve daha sonra çekilmesi öngörülüyordu.

Ancak geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

Ordu 24 Ocak’taki açıklamasında Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmada belirtildiğini savunmuş, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.