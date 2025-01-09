Lübnan iki yıl sonra cumhurbaşkanını seçti: İsrail’den tebrik

Lübnan’da meclis iki yıl süren siyasi krizin ardından genelkurmay başkanı Joseph Avn’ı cumhurbaşkanı seçti. İsrail’den tebrik geldi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanının bu kadar uzun süre seçilememesi durumu Lübnan’da ilk kez yaşanmıyor.

Lübnan anayasasına göre cumhurbaşkanı Hristiyanlığın Maruni mezhebinden, başbakan Sünni, meclis başkanıysa Şiilerden seçiliyor.

Eski cumhurbaşkanı Mişel Avn da 2016’da meclisin 46’ncı oturumda seçilebilmişti.

Yine anayasa uyarınca meclisteki sandalyeler dini ve mezhepsel temellere göre dağıtılıyor.

Ülkede Şii, Sünni, Maruni Hristiyan ve Dürzi olmak üzere çok sayıda dini ve mezhebe dayalı parti var. Bu nedenle meclis çoğunluğunun oyunu alabilecek ortak aday üzerinde çoğunlukla anlaşılamıyor.

31 Ekim 2022’de Mişel Avn’ın görev süresi dolmuş, farklı siyasi kesimler birbirlerinin adaylarına karşı çıkarak cumhurbaşkanlığı seçimini bloke etmişti.

Hizbullah yanlısı ve karşıtı siyasi blok arasındaki rekabetten dolayı yeni cumhurbaşkanı daha önce yapılan 12 oturuma rağmen bir türlü seçilmemişti.

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı başlattığı askeri harekatta seçimi gündemden düşürmüştü. Kasım 2024’teki ateşkes antlaşması seçime yeniden odaklanılmasına imkan verdi.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı iki yıl sonra bugün, meclisin 13’üncü oturumunda belirlendi.

Genelkurmay başkanı Joseph Avn yeni cumhurbaşkanı

Oturumun ilk oturumundan sonuç çıkmazken, ikinci turda Joseph Avn yeni cumhurbaşkanı seçildi.

18 geçersiz, dokuz çekimser, iki farklı adaya oy çıkan oturumda Avn 99 oy aldı.

Lübnan’da bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 128 sandalyeli Mecliste yapılan oturumda en az oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu da 86 oya tekabül ediyor.

Joseph Avn. Fotoğraf: AA

İsrail kutladı

Seçimin ardından İsrail’den tebrik geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, X‘ten şöyle yazdı: “Uzun bir siyasi krizin ardından yeni bir cumhurbaşkanı seçen Lübnan’ı kutluyorum. Bu seçimin istikrara, Lübnan ve halkı için daha iyi bir geleceğe ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.”

Joseph Avn kimdir?

Joseph Halil Avn, 1964’te Lübnan Dağı bölgesine bağlı Sin el-Fin beldesinde doğdu.

Lübnan ordusuna gönüllü olarak katılan Avn, 1983’te harp okuluna kayıt oldu. Avn, 1985’te teğmen, 2013’te tuğgeneral, 2017’deyse orgeneral rütbesine terfi etti ve aynı yıl Lübnan ordusunun 14’üncü genelkurmay başkanı olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası 61 yaşındaki Avn, siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı, Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce biliyor.

Lübnan’ın çatışma dönemlerinde orduda aktif görevde bulunan Avn’ın birçok savaş madalyası bulunuyor.

Avn, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn’ın ardından cumhurbaşkanı olarak seçilen beşinci Genelkurmay Başkanı oldu.