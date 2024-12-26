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İsrail, Gazze'de canlı yayın aracını vurdu: Beş gazeteci öldü

İsrail, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenledi. Beş gazeteci öldü.

Fotoğraflar: AA

Gazze’deki hükümetin medya ofisi açıklamasında İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu.


Saldırıda öldürülen beş gazetecinin isimleri şöyle:

  • Foto muhabir Eymen el-Cedy
  • Faysal Ebu el-Kumsan
  • İbrahim eş-Şeyh Ali
  • Muhammed el-Led’a
  • Fadi Hassune

Açıklamaya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 201’e çıktı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ‘bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden’ tamamen İsrail ve soykırım suçuna iştirak eden ABD, Britanya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

İsrailli suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca soykırım suçunu durdurmak, Filistin’de ve özelde Gazze Şeridi’nde gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak için İsrail’e ciddi ve etkili baskı uygulamaları talep edildi.

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