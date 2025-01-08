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İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir belediye başkanının evine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bir beldenin belediye başkanının evine saldırdı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail 27 Kasım’daki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl’de belediye başkanının evini hedef aldı.


Beldeye bağlı Marun er-Ras bölgesinde makineli tüfeklerle ateş açan İsrail ordusuna ait araçlar, beldenin dış mahallelerinde de gözlendi.

Haberde evi hedef alınan belediye başkanıyla ilgili başka detay verilmezken yerel basına yansıyan görüntülerde evden dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail, ateşkes anlaşmasını şu ana en az 400 kez ihlal etti.

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