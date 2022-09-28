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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Akım’daki gaz sızıntısı Danimarka’nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısının, Danimarka’nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’dan Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğu duyurulmuştu. Alman güvenlik kuruluşları, boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişelenirken iki taraf da sızıntının sabotaj olduğunu iddia ediyor.


Danimarka Enerji Ajansı Başkanı Kristoffer Böttzauw, Baltık Denizinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısından kaynaklanan emisyonun ülkedeki yıllık karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 32’sine tekabül ettiğini söyledi.

Danimarka’nın 2020’deki karbon emisyonu yaklaşık 45 milyon ton olarak kaydedildi.

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