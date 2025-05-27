Kurtulmuş'un görev süresi doldu: Meclis'te 'başkanlık yarışı' başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başkanlık seçimi için başvurular yarın başlıyor. 3 Haziran’da seçim yapılacak.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 28’inci dönem ikinci devre başkanlık seçimleri bu hafta başlıyor.

TRT Haber’in aktardığına göre adaylık için başvurular yarın başlıyor ve beş gün devam edecek.

Ardından milletvekilleri gizli oyla yeni başkanı seçecek. Seçim takvimi 3 Haziran’a kadar tamamlanacak.

Meclis üye tam sayısının üçte ikilik kısmı olan 400 oy başkan seçilmek için yeterli. Fakat bu sağlanamazsa üçüncü turda 301 oy aranacak.

Bu turdada sonuç çıkmazsa dördüncü tur oylamasında en yüksek oyu alan Meclis başkanı olacak.

Meclis başkanlık divanı üyeleri de yeniden belirlenecek, partiler başkan vekilliği ve divan üyelikleri için adaylarını başkanlığa bildirecek.