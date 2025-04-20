Eski Meclis başkan vekili Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini silahla vurarak öldürdü.
AA’nın aktardığına göre İzmir’in Foça ilçesindeki Hacıveli Mahallesi’nde bir evden silah sesi duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri harekete geçti.
Evde bir kişinin öldüğü, ölenin eski Meclis başkan vekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar (55) olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince çiftin oğlu C. Işıklar (28) gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
Fehmi Işıklar kimdir?
1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990’da partiden istifa eti. Sonrasında Halkın Emek Partisi’nin (HEP) genel başkanlığını üstlendi.
1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak seçildi. TBMM başkan vekilliği yaptı.
SHP ve CHP’de genel başkan yardımcılığı da yaptı.