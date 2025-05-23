CHP Meclis başkanlık divanı üyeleri belli oldu

CHP Meclis başkan vekili, başkanlık divanı katip üyeleri ve idare amiri belli oldu.

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CHP’nin basına kapalı üç saatlik oturumunda, Meclis başkan vekilliği için şu isimler yarıştı:

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

İlk turda hiçbir aday gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken ikinci turda en çok oyu alan Bingöl yeni Meclis başkan vekili oldu.

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ile Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Meclis başkanlık divanı katip üyesi, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da TBMM idare amirliğine seçildi.